"Шахтер" заключил контракт с лидером команды: покупателям прописали космические отступные

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

21-летний хавбек продолжит выступления в составе чемпиона Украины. Мотивом отечественного гранда к переподписанию соглашения, очевидно, стало желание вписать в договор клаусулу.

Судаков заключил с "Шахтером" контракт до 31 декабря 2028 года. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин опубликовал в соцсетях фотографию с украинцем с лаконичной подписью "150 000 000". Скорее всего, эта цифра будет соответствовать клаусуле полузащитника по новому контракту.

Судаков пробился в первую команду "Шахтера" осенью 2020-го. В общей сложности хавбек провел 85 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 13 результативных передач. В прошлом году он стал чемпионом Украины с дончанами.

"Шахтер" в сезоне 2023/24

Футбольный год "горняки" начали под руководством Патрика ван Леувена. Нидерландец удержался в должности до середины октября и был уволен из-за неубедительных выступлений команды.

Сначала и. о. главным тренером стал легенда клуба Дарио Срна. Впоследствии руководство "Шахтера" нашло нового постоянного наставника команды – Марино Пушича. С ним во главе "горняки" финишировали третьими в группе Лиги чемпионов и сыграют в плей-офф Лиги Европы против французского "Марселя".

В чемпионате Украины "Шахтер" набрал 31 очко и с двумя матчами в запасе остается теневым лидером первенства. В свою очередь в Кубке Украины "горняки" прошли ровненский "Верес" и сумскую "Викторию" (дважды по 3:0).