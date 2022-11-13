"Шахтер" расписал яркую ничью против "Зари" в пользу конкурентов наверху УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Шахтер" – "Заря" – 2:2

Голы: Бондаренко, 13, Бондарь, 64 – Кирюханцев, 45+1, Булеца, 46

"Горнякам" удалось забить быстрый мяч благодаря стандарту. Мудрик с углового навесил в район вратарского на Траоре, а тот не стал бить и оставил мяч для Бондаренко – удар хавбека с нескольких метров стал результативным.

Луганчане шокировали отечественный гранд двумя голами до и после перерыва. Под занавес первого тайма очередной навес Данченко с правого фланга стал успешным. Мяч пролетел на дальнюю штангу, где его головой в сетку направил Кирюханцев.

А на старте второй половины "Заря" организовала гол-красавец. В центре внимания оказался тот же Кирюханцев. Он на углу штрафной площадки эффектно обыграл Бондаря и прострелил в центр штрафной зоны, откуда точно пробил Булеца.

"Шахтер" довольно быстро пришел в себя и упорно начал штурмовать редуты гостей. В конце концов, сравнять счет дончане сумели на 64-й минуте. Мудрик на входе в штрафную на левом фланге накрутил двух защитников и прострелил вдоль ворот, а на противоположной стороне мяч принял Бондарь и в два касания отправил в ближний угол – 2:2!

Финальные минут 15-20 фактически превратились в осаду владений Мацапуры. Несколько возможностей упустил Сикан. Имели моменты и другие "горняки", в частности Петряк. В свою очередь "Заря" не сторонилась игры откровенно на отбой. Эта тактика сработала – вырвать победу "Шахтер" так и не смог.

Донецкий клуб упустил возможность сократить отставание от "Днепра-1". Между первыми двумя командами лиги сохранился 5-очковый отрыв. "Шахтер" набрал 27 пунктов, сыграв на один матч меньше "спортклубовцев". Тем временем "Заря" – третья (23 очка).