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"Шахтер" и "Динамо" вернулись в Украину после заграничных сборов

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Киев, Понедельник 24 июля 2023 10:49
"Шахтер" и "Динамо" вернулись в Украину после заграничных сборов Фото: "Шахтер" прошел маршрут Роттердам – Жешув – Киев (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие отечественные команды – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" – завершили зарубежный этап подготовки к грядущему сезону и приехали на родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Чемпион Украины провел три недели в Нидерландах. Из Роттердама подопечные Патрика ван Леувена прилетела в польский Жешув, а оттуда на автобусе уехали в Киев.

Первая команда "Шахтера" в понедельник получит выходной для восстановления и отдыха. Во вторник "горняки" возобновят тренировки на столичной базе "Святошин". В Киеве же ребята ван Леувена стартуют в чемпионате Украины – 29 июля матч против харьковского "Металлиста 1925".

В свою очередь "Динамо" завершило сборы в Австрии. Оттуда "бело-синие" самолетом отправились в Кишенев. В столице Молдовы делегацию киевлян ждал клубный автобус, которым "динамовцы" и добрались домой.

У команды Мирчи Луческу тоже будет выходной в понедельник. Возобновит тренировочные занятия "Динамо" во вторник. В стартовом туре нового сезона Премьер-лиги киевляне сыграют против закарпатского "Миная" дома 30 июля.

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