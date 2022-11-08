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"Шахтер" Ахметова дает 100 тисяч долларов на стадион в Ирпене

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Вторник 08 ноября 2022 13:03
"Шахтер" Ахметова дает 100 тисяч долларов на стадион в Ирпене Фото: "Шахтер" Ахметова дает 100 000 долларов на стадион в Ирпене (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Футбольный клуб "Шахтер" присоединился к сбору, который объявил Андрей Шевченко, и передал 100 000 долларов для возобновления разбитого вражескими обстрелами стадиона в Ирпене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба.

"ФК "Шахтер" поддерживает инициативу фандрейзинговой платформы United24 и ее посла Андрея Шевченко по сбору средств на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене. Он был существенно поврежден российскими снарядами в марте 2022 года", - говорится в сообщении.

Украинский клуб также обратился к европейским топ-клубам с предложением присоединиться к инициативе Шевченко.

Напомним, ранее гендиректор клуба Сергей Палкин выступил с требованием ФИФА не допустить сборную Ирана к чемпионату Мира в Катаре.

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