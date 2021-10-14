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У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад

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Сєвєродонецьк, Четвер 14 жовтня 2021 13:12
У Сєвєродонецьку вперше пройшов військовий парад Фото: українські військові (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

У Сєвєродонецьку Луганської області вперше пройшов військовий парад. Він був приурочений до Дня захисників і захисниць України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Повідомляється, що в урочистій ході в супроводі військової техніки взяли участь захисники з усіх військових частин, які дислокуються в Луганській області. Парад стартував з площі Перемоги, війська пройшли по Гвардійському проспекту.

Фото: парад в Сєвєродонецьку (facebook.com/vostochniyvariant)

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Сєвєродонецьк
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