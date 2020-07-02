ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сєвєродонецьку незаконно затримували людей, прокурору оголосили підозру

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 16:31
У Сєвєродонецьку незаконно затримували людей, прокурору оголосили підозру
Фото: Сєвєродонецьк (wikimapia.org)

Прокурор для підвищення показників доручав незаконні затримання

У Сєвєродонецьку Луганської області місцевий прокурор і слідчі незаконно затримували людей. Прокурору оголосили підозру в організації цих затримань.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, прокурор для поліпшення показників у боротьбі з гральним бізнесом доручив слідчим поліції затримати вісім осіб. У травні 2019 року поліція незаконно затримала чоловіка і сімох жінок і утримувала їх в ізоляторах.

Слідчі ДБР оголосили прокурору підозру в організації завідомо незаконного затримання, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в особистих інтересах попередньою змовою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, одна з жінок на момент незаконного затримання була вагітна. Силовики не мали права їх затримувати без рішення суду, оскільки стаття за гральний бізнес передбачає штраф.

В Офісі також нагадали, що в квітні 2020 року підозри у цій справі повідомили п'ятьом слідчим поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній військовослужбовець планував серію терактів на території Луганської області; бомби знайшли біля 59-го військового госпіталю в Сєверодонецьку і на залізничній станції в Рубіжному.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України СєвєродонецькДБРЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся