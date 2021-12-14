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Не тільки "Північний потік-2". Санкції можуть торкнутися й інших трубопроводів Росії, - VOA

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Брюссель, Вівторок 14 грудня 2021 17:56
Не тільки "Північний потік-2". Санкції можуть торкнутися й інших трубопроводів Росії, - VOA Фото: під санкції може потрапити не тільки" Північний потік-2 " (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Санкції можуть торкнутися не тільки газопровід "Північний потік-2" та інші російські трубопроводи. Лідери ЄС Цього тижня обговорять нарощування військ РФ на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на "Голос Америки".

"Північний потік-2 "не слід виділяти при обговоренні можливих санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України, оскільки є й інші трубопроводи "Газпрому", - заявило виданню джерело в уряді Німеччини.

За його словами, Москва повинна пояснити мету нарощування військового угруповання на кордоні з Україною. Співрозмовник видання зазначив, що лідери ЄС зберуться цього тижня, щоб обговорити ситуацію.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що процес сертифікації "Північного потоку-2" був припинений, оскільки він не відповідає нормам ЄС.

Відзначити, за швидке введення в експлуатацію "Північного потоку-2" виступає Австрія.

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Російська Федерація Північний потік-2 Санкції
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