Не тільки "Північний потік-2". Санкції можуть торкнутися й інших трубопроводів Росії, - VOA

Санкції можуть торкнутися не тільки газопровід "Північний потік-2" та інші російські трубопроводи. Лідери ЄС Цього тижня обговорять нарощування військ РФ на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна , з посиланням на " Голос Америки ".

"Північний потік-2 "не слід виділяти при обговоренні можливих санкцій щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України, оскільки є й інші трубопроводи "Газпрому", - заявило виданню джерело в уряді Німеччини.

За його словами, Москва повинна пояснити мету нарощування військового угруповання на кордоні з Україною. Співрозмовник видання зазначив, що лідери ЄС зберуться цього тижня, щоб обговорити ситуацію.