"Північний потік-2" дозволить режиму Путіна тиснути на Європу, - конгресмени США

Група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани щодо запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". У США побоюються впливу Росії на Європу.

Конгресмени хочуть дізнатись, який зараз статус проекту після відновлення будівництва газопроводу.

"Звертаємось із проханням надати інформацію про плани запровадження санкцій адміністрацією Байдена проти Nord Stream 2, передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами, внесеними до Закону про роз'яснення щодо енергетичної безпеки Європи (PEESCA)", - йдеться в листі.

Документ підписали члени Палати представників Майкл Маккол, Марсі Каптур, Адам Кінзінгер, Рубен Галлего.

"У разі завершення Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна надалі використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоби чинити політичний тиск по всій Європі. Це також дозволить Путіну пустити газ в обхід України, позбавивши Київ критично важливих доходів від транзиту та зробивши його більш вразливим до російської агресії", - сказано у листі.