У Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена Кім Ен Чжу. В даний момент невідомі причина і точна дата смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив співчуття у зв'язку з кончиною Кім Ен Чжу.

Кім Ен Чжу народився в 1920 році і був активістом за незалежність КНДР. Після приходу до влади свого брата він займав кілька керівних постів у Північній Кореї. До 1973 року він очолював організаційний відділ Трудової партії Кореї.

Його брат Кім Ір Сен був засновником КНДР і керував країною з 1948 до 1994 року.