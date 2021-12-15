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У Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена

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КНДР, Середа 15 грудня 2021 05:54
У Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена Фото: у Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника Кім Ір Сена (voakorea.com)
Автор: Анна Полисученко

У Північній Кореї у віці 101 року помер брат засновника КНДР Кім Ір Сена Кім Ен Чжу. В даний момент невідомі причина і точна дата смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив співчуття у зв'язку з кончиною Кім Ен Чжу.

Кім Ен Чжу народився в 1920 році і був активістом за незалежність КНДР. Після приходу до влади свого брата він займав кілька керівних постів у Північній Кореї. До 1973 року він очолював організаційний відділ Трудової партії Кореї.

Його брат Кім Ір Сен був засновником КНДР і керував країною з 1948 до 1994 року.

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