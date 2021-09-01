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У Північній Кароліні сталася стрілянина в школі, є потерпілий

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Середа 01 вересня 2021 21:04
У Північній Кароліні сталася стрілянина в школі, є потерпілий Фото: у Північній Кароліні сталася стрілянина в школі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина в одній зі шкіл. В результаті інциденту один учень отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіс шерифа округу Форсайт в Facebook.

"Середня школа Mount Tabor закрита. На території школи сталася стрілянина. Ми оточили територію школи і робимо все можливе, щоб забезпечити безпеку учнів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в офісі шерифа додали, що один зі студентів отримав поранення. У той же час інші учні знаходяться в безпеці.

Поліція продовжує шукати підозрюваного у стрільбі.

"Ми активно шукаємо підозрюваного. У нас немає підтвердженої інформації про інші випадки стрілянини або поранення", - йдеться в повідомленні.

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