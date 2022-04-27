Північна Корея має намір посилити свій ядерний арсенал, - Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв прискорити розвиток ядерного арсеналу своєї країни, спостерігаючи за масштабним військовим парадом, на якому демонструвалися міжконтинентальні балістичні ракети. Парад пройшов у понеділок на честь 90-річчя Збройних сил Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нещодавно Пхеньян активізував випробування зброї та демонстрацію військової потужності, оскільки переговори про денуклеаризацію зі Сполученими Штатами зайшли в глухий кут, а до влади в Південній Кореї прийшла нова консервативна адміністрація.

Офіційні особи США та Південної Кореї кажуть, що є ознаки нового будівництва на єдиному відомому полігоні ядерних випробувань в Північній Кореї, який був офіційно закритий з 2018 року. Це дозволяє припустити, що Пхеньян готується відновити випробування ядерної зброї.

"Ядерні сили нашої республіки повинні бути повністю готові до виконання своєї відповідальної місії, і в будь-який момент привести в дію свої унікальні засоби стримування", - сказав Кім присутнім. Він також підкреслив, що основним завданням ядерних сил Північної Кореї є стримування, але їх використання ніколи не може бути обмежене одним єдиним завданням.

На параді були представлені міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-17, а також гіперзвукові і балістичні ракети підводних човнів, що перевозяться на вантажівках. Також у параді брали участь танки, бронеавтомобілі та інші одиниці техніки, тисячі солдатів.