На півночі Камеруну викрали зі школи близько 80 осіб

Фото: школа (twitter.com/adeyanjudeji)

На даний момент невідомо, хто стоїть за викраденням

А місті Баменда, який є столицею Північно-Західного англомовного регіону Камеруну, зі школи викрали близько 81 людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Повідомляє, що в основному всі викрадені діти. Також невідомі викрали директора школи. Агентство зазначає, що на даний момент невідомо, хто стоїть за викраденням.

Зазначимо, що хвилювання в Камеруні тривають з 7 жовтня, після того як 85-річний президент Поль Бійя був сьомий раз переобраний, він очолює країну з 1982 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики "Боко Харам" обстріляли село у Камеруні, в результаті чого загинули 15 людей, ще вісім чоловік були викрадені. Нападники спалили близько 30 будинків у селі Гакара, недалеко від міста Колофата, який часто був об'єктом нападів смертників з боку ісламістської групи. В результаті атак "Боко Харам" загинули понад 20 тис. осіб.