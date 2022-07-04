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На півночі Італії зійшла лавина: п'ятеро людей загинули, є поранені

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Рим, Понеділок 04 липня 2022 03:47
На півночі Італії зійшла лавина: п'ятеро людей загинули, є поранені Фото: в результаті сходження лавини в Італії п'ятеро людей загинули, є поранені (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

П'ять туристів загинули на півночі Італії, потрапивши під лавину, викликану обвалом льодовика на горі Мармолада в Альпах. В результаті події поранено вісім осіб, дві людини отримали серйозні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними рятувальної служби Італії, кількість поранених все ще залишається попередньою. Повідомляється, що лавина зі снігу, льоду і каменів зійшла на туристичну стежку, якою рухалися люди.

За повідомленням місцевої рятувальної служби, в момент сходження лавини в групі було 15 туристів. Італійські рятувальники припускають, що до сходження льодовика і виникнення лавини призвели аномально високі температури, які фіксувалися на півночі Італії в останні дні.

Нагадаємо, раніше в травні в німецькому Бремерхафені невідомий влаштував стрілянину в гімназії, в результаті серйозно була поранена одна людина.

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Італія Альпы
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