На півночі Італії зійшла лавина: п'ятеро людей загинули, є поранені

П'ять туристів загинули на півночі Італії, потрапивши під лавину, викликану обвалом льодовика на горі Мармолада в Альпах. В результаті події поранено вісім осіб, дві людини отримали серйозні травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

За даними рятувальної служби Італії, кількість поранених все ще залишається попередньою. Повідомляється, що лавина зі снігу, льоду і каменів зійшла на туристичну стежку, якою рухалися люди.

За повідомленням місцевої рятувальної служби, в момент сходження лавини в групі було 15 туристів. Італійські рятувальники припускають, що до сходження льодовика і виникнення лавини призвели аномально високі температури, які фіксувалися на півночі Італії в останні дні.