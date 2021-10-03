На півночі Італії зазнав аварії літак, є жертви
Фото: на півночі Італії зазнав аварії літак (twitter.com/BreakingItalyNe)
На півночі Італії зазнав аварії невеликий приватний літак. На його борту перебували шестеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaiNews24.
Інцидент стався в місті Сан-Донато-Міланезе. Літак вилетів з аеропорту Лінате і прямував на Сардинію.
Літак впав на будівлю, яка знаходилася на ремонті. В результаті події ніхто не вижив.
На місці події працюють рятувальний вертоліт, Швидка допомога, чотири машини швидкої допомоги, пожежна бригада, карабінери, поліція і міська поліція.
raga sto tremando, non avete idea, stavo aspettando il pullman a san donato (milano) per tornare a roma e si è tipo schiantato un aereo (?) davanti a noi, un botto assurdo, che paura pic.twitter.com/UgHzg4JeNY— edoardo