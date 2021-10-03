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На півночі Італії зазнав аварії літак, є жертви

Новость на русском →
Італія, Неділя 03 жовтня 2021 15:56
На півночі Італії зазнав аварії літак, є жертви Фото: на півночі Італії зазнав аварії літак (twitter.com/BreakingItalyNe)
Автор: Валерія Поліщук

На півночі Італії зазнав аварії невеликий приватний літак. На його борту перебували шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaiNews24.

Інцидент стався в місті Сан-Донато-Міланезе. Літак вилетів з аеропорту Лінате і прямував на Сардинію.

Літак впав на будівлю, яка знаходилася на ремонті. В результаті події ніхто не вижив.

На місці події працюють рятувальний вертоліт, Швидка допомога, чотири машини швидкої допомоги, пожежна бригада, карабінери, поліція і міська поліція.

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