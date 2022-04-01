Мережа "АТБ" відкрила перший магазин під час війни

Найбільша національна мережа "АТБ" відкрила новий магазин - перший за час російського військового вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомила прес-служба, новий магазин "АТБ" у новому дизайні в темних кольорах з’явився у мирному регіоні - місті Буську, що за 55 км від Львова.

"У свій перший день роботи магазин "АТБ" у місті Буську зустрів 1700 відвідувачів. Загальна площа цього супермаркету - 1381,3 кв. м, а торгівельного залу - 876,1 кв. м. Мешканцям Буська найбільша національна мережа, крім традиційно широкого вибору найякісніших товарів повсякденного споживання та продуктів харчування, пропонує відділи зі свіжою власною випічкою за фірмовими рецептурами та запашною кавою", - добавила в компанії.

Відкриття нового "АТБ" у Буську стане вважливим внеском для зайнятості містян і зміцнення економічної спроможності громади - тут створено 27 нових сучасних робочих місць.

Як відомо, до початку війни мережа "АТБ" складалась із понад 1300 магазинів в усіх регіонах України. Зараз деякі із них зачинені через відмову компанії від роботи на тимчасово окупованих територіях. Деякі магазини і місцях активних бойових дій тимчасово закривають задля безпеки співробітників і відвідувачів, проте згодом після стабілізації ситуації їх відкриють.

Графік роботи магазинів "АТБ" корегується відповідно до умов діяльності в регіоні, тривалості комендантської години та з урахуванням перебігу бойових дій. Завжди актуальний перелік працюючих магазинів - за цим посиланням на офіційному сайті мережі "АТБ".

Задля гарантування продовольчої безпеки в країні та здійснення оперативного та максимального наповнення магазинів продуктами харчування і товарами першої необхідності вся велика команда корпорації "АТБ" з початку військової агресії перейшла на посилений режим роботи.

З початку повномасштабної військової агресії на території України корпорація "АТБ" надала українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 100 мільйонів гривень.

Основні зусилля компанії спрямовані на надання допомоги мирним мешканцям під час евакуаційних заходів, населенню у містах прямих бойових зіткнень, медичним установам і дитячим лікарням, волонтерським організаціям і рухам, місцям тимчасового знаходження переселенців.

Для підтримки обороноздатності України корпорація "АТБ" перерахувала до держбюджету 100 мільйонів гривень авансового податкового платежу.