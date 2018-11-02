Сестри Музичук піднялися в світовому шаховому рейтингу

Фото: Анна і Марія Музичук посередині (Кравс Євген/УНІАН)

Лідирують як і раніше представниці Китаю

Сестри Анна і Марія Музичук покращили позиції у світовому рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDЕ). Про це повідомляється на сайті організації.

Анна піднялася з 4 на 3 місце, а її сестра Марія стала 6. Лідерами рейтингу все так же залишаються представниці Китаю. Першу сходинку займає Хоу Іфань, а другу - Цзюй Веньцзюнь.

Рейтинг FIDE. жінки

1 (1). Хоу Іфань (Китай) - 2658

2 (2). Цзюй Веньцзюнь (Китай) - 2568

3 (4). Анна Музичук (Україна) - 2564

6 (7). Марія Музичук (Україна) - 2545

34 (28). Анна Ушеніна (Україна) - 2440

36 (34). Наталя Букса (Україна) - 2437

49 (52). Інна Гапоненко (Україна) - 2420

60 (56). Юлія Осьмак (Україна) - 2403

85 (60). Наталія Жукова (Україна) - 2375