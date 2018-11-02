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Сестри Музичук піднялися в світовому шаховому рейтингу

Новини » Спорт    02.11.2018 - 11:04
Фото: Анна і Марія Музичук посередині (Кравс Євген/УНІАН)
Фото: Анна і Марія Музичук посередині (Кравс Євген/УНІАН)

Лідирують як і раніше представниці Китаю

Сестри Анна і Марія Музичук покращили позиції у світовому рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDЕ). Про це повідомляється на сайті організації.

Анна піднялася з 4 на 3 місце, а її сестра Марія стала 6. Лідерами рейтингу все так же залишаються представниці Китаю. Першу сходинку займає Хоу Іфань, а другу - Цзюй Веньцзюнь.

Рейтинг FIDE. жінки

1 (1). Хоу Іфань (Китай) - 2658
2 (2). Цзюй Веньцзюнь (Китай) - 2568
3 (4). Анна Музичук (Україна) - 2564
6 (7). Марія Музичук (Україна) - 2545
34 (28). Анна Ушеніна (Україна) - 2440
36 (34). Наталя Букса (Україна) - 2437
49 (52). Інна Гапоненко (Україна) - 2420
60 (56). Юлія Осьмак (Україна) - 2403
85 (60). Наталія Жукова (Україна) - 2375

Світоліна стала четвертою ракеткою світу після перемоги на Підсумковому турнірі WTA Україна піднялася в рейтингу футбольних збірних ФІФА
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