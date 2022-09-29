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Сестры Киченок в паре пробились в полуфинал турнира в Таллинне

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Таллин, Четверг 29 сентября 2022 14:43
Сестры Киченок в паре пробились в полуфинал турнира в Таллинне Фото: Людмила Киченок вместе с сестрой сразится за путевку в финал (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Дуэт украинок в составе Людмилы и Надежды Киченок одолел швейцарско-бельгийскую пару Белинды Бенчич и Кирстен Флипкенс по пути в полуфинал турнира WTA в столице Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Tallinn Open, парный разряд, 1/4 финала

Бенчич/Флипкенс – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 0:2 (3:6, 2:6)

Сестры классно начали матч и с одним брейком уверенно вели в середине стартового сета (4:1). Бенчич и Флипкенс позже сумели победить на подаче украинок, но сразу же нарвались на обратный брейк. А после него Людмила и Надежда Киченок без лишней шумихи реализовали сет-пойнт.

Во второй партии дела сестер-украинок сложились еще лучше. За те же 35 минут они закончили сет, а с ним и матч, отдав соперницам всего два гейма. Нечего и говорить, что после проигранного стартового очка Людмила и Надежда Киченок взяли 5 геймов подряд. Два из них – на подаче соперниц.

Оформить матч-пойнт украинские теннисистки могли с третьим брейком. Однако Бенчич и Флипкенс трижды сумели отыграть брейк-пойнты. Но ненадолго – уже на своей подаче сестры легко дожали интернациональный дуэт оппоненток.

В полуфинале сестры Киченок встретятся с победительницами поединка Барнетт/Николлз – Эйкери/Михалкова. Они сыграют свой матч 29 сентября позже.

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