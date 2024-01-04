Середняк УПЛ сделал легенду клуба тренером команды

Руководство полтавской "Ворсклы" определилось с исполняющим обязанности главного тренера команды после перехода Виктора Скрипника в харьковский "Металлист 1925".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба .

Сергей Долганский – новый наставник "бело-зеленых". Культовая фигура в истории полтавчан ушел на повышение с должности тренера вратарей.

49-летний специалист будет готовить "Ворсклу" к весенней части сезона. Имена его помощников объявят со временем. В тренерской структуре "бело-зеленых" Долганский начал работу еще летом 2019 года. Он входил в штабы Виталия Косовского, Юрия Максимова и Виктора Скрипника.

На зимнюю паузу "Ворскла" ушла на 7-й строчке Премьер-лиги. Полтавский коллектив набрал 23 очка. Подопечные Долганского также пробились в полуфинал Кубка Украины.

Кто такой Сергей Долганский

Уроженец Ровненской области, на взрослом уровне дебютировал в главной команде региона – "Вересе". Позже защищал цвета харьковского "Металлиста", одесского "Черноморца", криворожского "Кривбасса" и столичного ЦСКА.

В начале 2001 года впервые оказался в составе "Ворсклы" и стал основным вратарем полтавчан. С перерывами на пребывание в донецких "Шахтере" и "Металлурге" выступал за "бело-зеленых" до 2013-го. Завоевал с командой Кубок Украины 2008/09.

Всего в главной команде карьеры провел 243 матча во всех турнирах, 82 из которых – без пропущенных мячей. В 1993 году сыграл 6 поединков в составе молодежной сборной Украины.