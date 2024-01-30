Середняк УПЛ объявил о трансфере экс-хавбека сборной Украины в фастфуде: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

33-летний украинец присоединился к команде Виктора Скрипника. Перед подписанием контракта с "желто-синими" он досрочно расторг договор с хорватским "Осиеком".

Гармаш заключил с "Металлистом 1925" соглашение на 1,5 года. В новой команде он будет выступать под привычным 19-м номером. Еще до объявления о трансфере хавбек успел принять участие в спарринге харьковчан против польского "Пяста".

Воспитанник киевского "Динамо" Гармаш провел в составе столичного гранда 14 сезонов на взрослом уровне. Полкампании 2019/20 на правах аренды украинец играл за турецкий "Ризеспор", а летом прошлого года перебрался в "Осиек". В рядах сборной Украины сыграл 31 матч (2 мяча).

Для презентации новичка "Металлист 1925" снял специальный ролик в одном из заведений сети McDonald's. Там Гармаш якобы общается с журналистами по поводу своего будущего. "Нет, я не расторг контракт. Нахожусь здесь. В "Макдональдсе" ем сейчас", – так хавбек среагировал на информацию о расторжении контракта с "Осиеком".

"Металлист 1925" в сезоне 2023/24

На зимнюю паузу харьковчане ушли на 12-й строчке Премьер-лиги. "Желто-синие" набрали 15 очков (+4, =3, -10).

Последние пять поединков в чемпионате Украины "Металлист 1925" проиграл с удалениями в трех из них. Ранее харьковчане вылетели из Кубка Украины от "Ворсклы" (0:3). Начала сезон команда под руководством Эдмара, а завершила год с Олегом Голодюком во главе.

В конце декабря клуб объявил о назначении Скрипника главным тренером. Его помощниками будут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев. Остаются в структуре члены предыдущей команды тренеров – Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин.