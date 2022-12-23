Сербские протестующие выдвинули три условия для разбора баррикад на севере Косово

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на балканскую службу " Радио Свобода ".

Огласил требования президент "Сербского списка", глава крупнейшей партии сербов в Косово Горан Ракич на манифестации, которая прошла 22 декабря в селе Рударе муниципалитета Звечан, и собрала около 1,5 тысячи человек.

Помимо освобождения задержанных сербов, митингующие требовали вывода спецподразделений косовской полиции и "отзыва тайных списков на арест и убийство сербов".

По словам Радкича, без выполнения этих условий не будет снятия баррикад, а разрешение этого кризиса находится "исключительно в Приштине".

Отметим, что министр внутренних дел Косово Джелал Свечла опроверг заявления о наличии в косовской полиции списков, по которым правоохранители арестовывают бывших полицейских сербской национальности.

Также чиновник добавил, что полицейские силы могут устранить баррикады, но он хочет, чтобы их убрали либо сербы, либо войска международной миротворческой миссии под руководством НАТО в Косово (KFOR).

В протестах приняли участие члены сербской общины, живущие южнее реки Ибар, отделяющей север Косово от юга, и преимущественно являющиеся работниками сербских учреждений в Косово.

Как пишет издание, некоторые протестующие сообщили журналистам, что приняли участие в протесте, чтобы бороться за свои права, но другие сказали, что их заставили выйти на митинг.