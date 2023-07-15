Сербия выделила Украине новый транш гуманитарной помощи

Правительство Сербии выделило Украине гуманитарную помощь, которая будет направлена на преодоление гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание РТС.

Новый транш будет включать товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов, а также Комиссариата по делам беженцев и миграции.

В частности было принято решение о предоставлении временной защиты украинцам, пострадавшим в результате российского террора на Каховской ГЭС.

"При этом в качестве дополнительной формы поддержки этим летом будет организован спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Футбольной академии "Динамо" из Киева", - пишет издание добавив, что Сербия выделила средства на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские военные совершили теракт на Каховской ГЭС ночью 6 июня. После подрыва гидроэлектростанции Херсонскую область затопило десятками тысяч кубометров воды, десятки населенных пунктов оказались под водой.

Враг не только отказался проводить эвакуацию, но и запрещал местному населению эвакуироваться в более безопасные районы самостоятельно.