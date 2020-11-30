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Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Белград, Понеділок 30 листопада 2020 02:41
Сербія передумала висилати посла Чорногорії
Фото: прапор Сербії (alephnews)
Автор: Артур Родивилов

Белград переглянув рішення про висилку чорногорського посла за принципом взаємності. Раніше Чорногорія оголосила сербського посла персоною нон грата за його слова про об'єднання країн в 1918 році.

Про це сербський прем'єр-міністр Ана Брнабич повідомила після зустрічі з президентом і міністром закордонних справ в неділю.

Віденська конвенція про дипломатичні зносини важлива, "але наша дружба з Чорногорією важливіша", зазначила Брнабич.

Вона висловила надію на те, що скасування рішення про висилку дипломата "буде витлумачена як акт доброї волі", а обидві держави продовжать покращувати відносини.

МЗС Чорногорії 28 листопада оголосило сербського посла Володимира Божовича персоною нон грата і попросив його поїхати з Чорногорії. Причиною стали його слова про легітимність Скупщини в Подгориці 1918 року.

МЗС Чорногорії вказав, що у 2018 році парламент країни скасував рішення подгорицької скупщини, тому висловлювання посла Сербії про її легітимності принижують чорногорський парламент і не відповідають стандартам дипломатії.

У відповідь сербське МЗС оголосило персоною нон грата посла Чорногорії та дав йому 72 години на виїзд за межі Сербії.

Подгорицькою скупщиною називають збори народних представників Чорногорії в листопаді 1918 року.

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