СЕО WhiteBIT рассказал, как криптовалюты могут помочь восстановить экономику Украины

Криптовалюты могут играть важную роль в восстановлении экономики Украины. Кроме того, широкое использование блокчейна и криптовалют будет способствовать привлечению инвестиций и обеспечению прозрачности и безопасности в финансовой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова во время Incrypted Conference 2023 .

По мнению Носова, ключевые факторы развития индустрии в Украине: четкое и понятное законодательство; прозрачная судебная система; образование и общая криптограмотность украинцев; скорейшая победа над врагом.

"Для Украины сейчас большой шанс совершить прорыв и принять закон, который поможет привлечь международный капитал. Новый закон покажет, способны ли мы что-то изменить, или будем дальше следить за тем, как инвесторы направляют средства в другие страны с менее консервативным законодательством, например Сингапур и Гонконг", - отметил он.

По его убеждению, у криптоигроков сейчас нет достаточно возможностей для развития - взаимодействие между традиционной финансовой системой и цифровыми активами не урегулировано - и новый закон должен это решить.

Он также указал на пример сводного регулирования цифровых активов - MiCA, которое недавно приняли в ЕС.

"Пусть этот закон достаточно стандартный, но от него больше и не надо. Каждая страна будет имплементировать MiCA на свой лад, и Украина может также сделать много индивидуальных шагов. Надеюсь, что наши регуляторы разработают закон, который будет демократичным и комфортным для криптоигроков, чтобы привлечь международный капитал в Украине", - добавил он.

Также СЕО WhiteBIT выделил три основных преимущества криптовалюта над традиционными финансами, среди которых - скорость, прозрачность и децентрализация.

Бизнесмен убежден: новое поколение будет с подозрением относиться к централизованным продуктам и к ширме, построенной сегодняшней финансовой системой. По его мнению, государственным органам нужно занять позицию лидера в децентрализованном сегменте, чтобы следовать современным тенденциям, а не видеть в этом нечто враждебное.

"Согласно нашему соцопросу, только 5-8% людей понимают, что значит криптовалюта. А более 60% не доверяют индустрии, считают криптовалюты скамью, пирамидой и т.д. То есть, более 60% не понимают, что блокчейн это о технологиях и совершенно новом финансовом мир", - заявил Носов.

Именно поэтому, по его словам, WhiteBIT инвестирует в криптограмотность украинцев. Чтобы прийти к mass adoption, людей нужно обучать, а значит, проводить еще больше образовательных курсов и в общем разговаривать с людьми, развенчивать распространенные мифы и стереотипы о криптовалюте.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. Главной миссией компании является массовое внедрение качественных блокчейн-технологий в Украине и мире.