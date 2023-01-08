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В Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов, погибли почти 40 человек

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Воскресенье 08 января 2023 15:48
В Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов, погибли почти 40 человек Фото: в Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов, погибли почти 40 человек (кадр с видео)
Автор: Сергей Пышкин

В Сенегале произошла жестокая авария. В результате ДТП погибли по меньшей мере 38 человек, еще почти сотня получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

По словам представителя пожарной службы полковника Шейха Фолла, в результате ДТП погибли 38 человек, еще 87 получили серьезные травмы.

Причины аварии пока неизвестны и устанавливаются.

Отмечается, что ДТП является распространенным явлением в Сенегале из-за недисциплинированности водителей, плохого состояния дорог и износа транспортных средств. В то же время сегодняшняя авария является одной из самых трагических за последние годы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Польше два гражданина Украины попали в дорожно-транспортное происшествие. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

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