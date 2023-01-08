В Сенегале произошло ДТП с участием двух автобусов, погибли почти 40 человек
В Сенегале произошла жестокая авария. В результате ДТП погибли по меньшей мере 38 человек, еще почти сотня получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
По словам представителя пожарной службы полковника Шейха Фолла, в результате ДТП погибли 38 человек, еще 87 получили серьезные травмы.
Причины аварии пока неизвестны и устанавливаются.
Отмечается, что ДТП является распространенным явлением в Сенегале из-за недисциплинированности водителей, плохого состояния дорог и износа транспортных средств. В то же время сегодняшняя авария является одной из самых трагических за последние годы.
[ SÉNÉGAL ]— gatien_actu (@gatien_actu) January 8, 2023
Al moins 38 morts et 87 blessés tras una collision entre deux bus al #Sénégal . Ожидание eu lieu dans la ville de #Kaffrine , à environ 250 km au sudeste de la capitale Dakar.
(Cerfia) pic.twitter.com/Wn39mXVRbi
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Польше два гражданина Украины попали в дорожно-транспортное происшествие. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.