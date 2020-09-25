Сенатори США внесли законопроєкт про санкції проти РФ через Навального

Фото: Сенат США (wikipedia.org)

Конгрес США готується ввести санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Законопроєкт внесла група американських сенаторів.

Про це повідомляється на сайті одного авторів проєкт, сенатора від штату Делавер Кріса Кунса.

Сенатори пропонують ввести санкції проти російських офіційних осіб, причетних до грубого порушення міжнародного права".

"Законопроєкт наказує адміністрації визначити, чи порушив Кремль закони США, що забороняють використання хімічної та біологічної зброї», - зазначається в повідомленні.

Зазначимо, Навального, ймовірно, отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок". У причетності до отруєння підозрюють владу Російської Федерації, оскільки Навальний є найвідомішим російським опозиціонером.

Раніше глава Держдепу Майк Помпео заявляв, що існує велика ймовірність того, що отруєння Навального було замовлено високопоставленими чиновниками в Москві.

Нагадаємо, раніше в ОЗХЗ висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".