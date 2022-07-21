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У Сенаті США представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом

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США, Четвер 21 липня 2022 20:49
У Сенаті США представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом Фото: у Сенаті США представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні геноцидом (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Проект резолюції передбачає визнання дій Росії в Україні, що включають примусову депортацію до РФ та цілеспрямоване вбивство українського цивільного населення, геноцидом проти народу України. Відповідний документ представила Двопартійна група високопоставлених сенаторів США у Верхній палаті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

"Немає сумніву, що те, що Росія робить в Україні, є геноцидом" - заявив один з авторів резолюції республіканець Джим Ріш.

Він зазначив, що усе, що зробили російські військові в Ірпені, Гостомелі й інших українських містах є геноцидом.

"Міжнародна спільнота документує численні зловживання Росії, які є військовими злочинами по всій Україні. Настав час Сполученим Штатам і світу визнати це як таке", - сказав Ріш.

Голова Гельсінської комісії США сенатор Бен Кардін зазначив, що геноцидом є не лише знищення людей, а й будівель, української мови, історії та культури.

"Ця резолюція справедливо засуджує систематичні катування та вбивства українського народу Путіним як геноцид... Оскільки російські звірства тривають, Сполучені Штати повинні протистояти цим злочинам проти людяності та визнати Росію державою-спонсором тероризму. Верховенство права має панувати", - заявив старший сенатор США від штату Коннектикут Річард Блюменталь.

Що проголошує резолюція:

  • Засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України;
  • Закликає США разом із союзниками по НАТО та ЄС підтримати уряд України, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу;
  • Підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військового персоналу до відповідальності за агресивну війну, військові злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі вимагає від держсекретаря Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму, інакше це зробить Конгрес.

Як відомо, спікер Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентаріїв.

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Сполучені Штати Америки Сенат США Війна Росії проти України
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