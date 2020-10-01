У Сенаті США запропонували посилити військові позиції в Європі для стримування РФ

Фото: американський військовий (flickr com soldiersmediacenter)

Росія стає більш агресивною у своїй зовнішній політиці. США необхідно розмістити війська в Східній Європі для її стримування і захисту партнерських відносин з країнами регіону.

Про це заявив голова комітету з питань збройних сил Сенату США Адам Сміт.

За його словами, існує стурбованість у зв'язку з тим, що російська агресія впливає на "партнерство США в Європі".

"Її зусилля в Україні, безумовно, були дуже агресивними. Її зусилля, спрямовані на підрив демократії будь-якими можливими способами в Європі та США тільки зросли", - сказав Сміт на слуханнях у комітеті з питання про зміни до оборонної стратегії США в Європі.

Для протидії Росії США планують перебазувати винищувачі F-16 з Німеччини в Італію, заявив голова оперативного управління комітету начальників штабів збройних сил США генерал Девід Аллвін.

В комітеті у справах збройних сил Палати представників Конгресу США Аллвін заявив, що ідея полягає в розширенні площі атаки, оскільки помилково припускати, ніби Росія схильна діяти лише на Балтиці.

Крім того, Пентагон не планує закривати важливий навчальний об'єкт - один з найбільших полігонів ЗС США в Європі в баварському Графенвері.

Вказується, що плани передислокації американських сил в Європі ще не деталізовані.

В.о. заступника міністра оборони США з політичних справ Джеймс Андерсон сказав, що виведення військ з Німеччини та розміщення контингенту в Польщі - це окремі, але процеси, що доповнюють один одного.

У Польщі розміщені на ротаційній основі близько 4,5 тис. військовослужбовців, буде розміщена ще тисяча, включаючи елементи п'ятого корпусу США, сказав він.

Нагадаємо, в червні американський президент Дональд Трамп анонсував вивід частини контингенту США з Німеччини. Таке рішення він пояснив підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2" з боку Берліна.

29 липня глава Пентагону офіційно повідомив, що США виводять 11,9 тисячі військових з Німеччини та перекидають їх ближче до кордонів Росії.