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Семочко виграв суд і поновився на посаді заступника голови СЗР

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 14:06
Семочко виграв суд і поновився на посаді заступника голови СЗР Фото: генерал Сергій Семочко (скрін відео ютуб Телеканал ZIK)
Автор: Олег Черниш

Скандальний колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на посаді. Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) повністю задовольнив його позов.

Про це суд повідомив у відповіді на запит РБК-Україна.

У суді зазначили, що справу за позовом Семочка було відкрито ще в листопаді 2019 року. Але в грудні провадження в ОАСК було зупинено до винесення вердикту Верховного Суду, який паралельно розглядав законність указу Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про його звільнення.

На початку 2021 року ВС визнав цей указ незаконним, так як Семочко нібито під час звільнення був на лікарняному. Враховуючи це, у травні 2021 року ОАСК відновив розгляд позову і 11 серпня виніс рішення - суд повністю задовольнив його позов.

Зокрема, ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР. Суд поновив його на посаді з 3 вересня 2019 року.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ видано за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", - сказано у відповіді суду на запит РБК-Україна.

Фото: відповідь на запит РБК-Україна

Нагадаємо, в січні РБК-Україна писало, що Верховний Суд скасував президентський указ про звільнення семочка.

Зазначимо, тодішній президент Петро Порошенко оголосив про його звільнення на дебатах з Володимиром Зеленським на НСК" Олімпійський " у Києві. До цього журналісти з'ясували, що у нього є нерухомість на понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство і періодично відвідують окупований Крим. Сам він не проходив спеціальну перевірку перед призначенням на посаду.

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Сергій Семочко
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