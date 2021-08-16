Семочко виграв суд і поновився на посаді заступника голови СЗР

Скандальний колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Сергій Семочко виграв суд про своє поновлення на посаді. Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) повністю задовольнив його позов.

Про це суд повідомив у відповіді на запит РБК-Україна .

У суді зазначили, що справу за позовом Семочка було відкрито ще в листопаді 2019 року. Але в грудні провадження в ОАСК було зупинено до винесення вердикту Верховного Суду, який паралельно розглядав законність указу Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про його звільнення.

На початку 2021 року ВС визнав цей указ незаконним, так як Семочко нібито під час звільнення був на лікарняному. Враховуючи це, у травні 2021 року ОАСК відновив розгляд позову і 11 серпня виніс рішення - суд повністю задовольнив його позов.

Зокрема, ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР. Суд поновив його на посаді з 3 вересня 2019 року.

"Окружний адміністративний суд Києва встановив, що оскаржуваний указ видано за відсутності зазначених у ньому підстав для звільнення позивача з військової служби і не відповідає вимогам чинного законодавства", - сказано у відповіді суду на запит РБК-Україна.

Фото: відповідь на запит РБК-Україна