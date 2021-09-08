Семенченку продовжили арешт ще на два місяці
Фото: екс-нардеп Семен Семенченко (facebook com dostali hvatit2)
Солом'янський районний суд Києва продовжив арешт колишньому народному депутату та екс-комбату батальйону "Донбас" Семену Семенченку. Він проведе під вартою ще мінімум два місяці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.
"Семену Семенченку продовжили утримання під вартою ще на 2 місяці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії. За даними слідства, вона вербувала ветеранів АТО для роботи на ПВК Donbass Battalion Corp з офісами в США, Польщі, Іраку та Кенії.
Крім того, йому пред'явили звинувачення в обстрілі телеканалу "112 Україна".