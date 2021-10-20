Сьогодні "Динамо" зіграє з проблемною "Барселоною" в ЛЧ: очки потрібні обом клубам

Київське "Динамо" в третьому турі Ліги чемпіонів у групі E зіграє з каталонською "Барселоною". Після двох матчів каталонці займають незвичною, як для гранда, останнє місце в групі з нулем очок, кияни - треті з одним балом.

Важливість перемоги

Цей матч є вкрай важливим з точки зору турнірних перспектив для обох клубів. "Динамо", хоч і лідирує в чемпіонаті України, але навряд чи можна сказати, що кияни блищать в нинішньому сезоні своєю грою. Хоча на тлі кризової "Барси", у "біло-синіх" не все так погано. Каталонці крім двох поразок - від "Баварії" (1:3) і "Бенфіки" (0: 3), вже досить втратили очок і у внутрішньому чемпіонаті, займаючи після восьми зіграних матчів лише сьоме місце. І все це на тлі божевільної критики головного тренера команди Рональда Кумана.

"Ми ризикуємо своїм майбутнім у Лізі чемпіонів, ми не можемо програти обидві наступні ігри, ми повинні в обох перемогти... немає іншого шляху, окрім як виграти матч у "Динамо". Ми знаємо, що нам потрібно робити, а саме набирати очки. Це єдина можливість пройти", - зазначив напередодні зустрічі наставник"синьо-гранатових".

"Динамо" також налаштоване набирати очки в матчах з "Барсою". Тим більше є і додаткова мотивація - в минулому сезоні кияни двічі поступилися каталонцям в ЛЧ.

"Це незвичайний сезон. Майже всі топ-клуби Після двох стартових турів Ліги чемпіонів потребують перемог. Не тільки "Барселоні" необхідні очки, але і ми їх потребуємо", - заявив наставник "біло-синіх" Мірча Луческу.

Історія протистоянь

В цілому "Динамо" і "Барселона" грали між собою 12 разів - 8 перемогу у каталонців, 3 у киян, ще 1 матч завершився внічию. Правда, останні чотири поєдинки між клубами закінчувалися перемогами саме "синьо-гранатових", тоді як кияни святкували останню перемогу в далекому 1997-му році, коли молодий Андрій Шевченко відзначився легендарним хет-триком у ворота "Барси".

Орієнтовні склади

Особливих втрат у киян перед поєдинком немає - Бесєдін все ще травмований, а Бурду в Барселону не взяли. У каталонців через дискваліфікацію пропустить матч Ерік Гарсія. Також поза обойми у Кумана Брейтвейт, Араухо, Дембеле і Педрі.

"Барселона": Тер Штеген - Роберто, Піке, Лангле, Альба - де Йонг, Бускетс, Гаві - Фаті, Депай, Дест

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, Де Пена - Вітіньо

Де дивитися

Поєдинок відбудеться о 19:45 за Києвом на "Камп-Ноу" в Барселоні. Транслюватися матч буде на платформі MEGOGO.