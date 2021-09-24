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Сьогодні о 21:00 | Свобода слова Савіка Шустера | Вбити не можна лякати

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П'ятниця 24 вересня 2021 10:11

Наживо 24 вересня обговоримо:

• Ексклюзивний коментар постраждалого водія Сергія Шефіра Олександра Іванька з клініки «Феофанія»!

• Чи був напад на Сергія Шефіра замахом на реформи Зеленського?

• Чи змінить країну Закон про олігархів?

Про замах на помічника та друга Президента та про те, як ухвалювали Закон про олігархів, поговоримо в «Свободі слова Савіка Шустера» цієї п'ятниці о 21:00. Дивіться на телеканалі «Україна» або заходьте на YouTube канал (youtube.com/shuster), а також можете подивитися трансляцію на сторінці Facebook Шустер online і в Telegram-каналі.

Гості студії:

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України;

Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України;

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу»;

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО «Батьківщина»;

Руслан Рябошапка, генеральний прокурор України (2019-2020);

Андрій Білецький, лідер партії «Національний корпус», перший командир полку «Азов»;

Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;

Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс-Україна».

Вони говорять, а вирішує народ.

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