"Зроби перерву": Instagram почав тестувати нову функцію
Соціальна мережа Instagram почала тестувати нову функцію під назвою"зроби перерву". Нова опція дозволить користувачам отримувати нагадування про перерву від соцмережі по закінченню часу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Instagram Адама Мосссері в Twitter.
Оповіщення про перерву від соціальної мережі можна налаштувати під себе: виставити їх на 10, 20 або 30 хвилин.
Функція також дасть поради, що можна вдіяти замість перегляду стрічки в Instagram, наприклад, зробити кілька глибоких вдихів, послухати свою улюблену пісню або виконати що-небудь зі списку справ.
Глава соцмережі заявив, що нова функція - "частина величезних зусиль, спрямованих на те, щоб спробувати дати людям більше контролю над своїм перебуванням в Instagram".
Тест функції почнеться на цьому тижні, запустити її планують вже в грудні.