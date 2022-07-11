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SCM перерахувала до бюджету 1,2 млрд євро податків з початку року

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Понеділок 11 липня 2022 15:50
SCM перерахувала до бюджету 1,2 млрд євро податків з початку року Фото: SCM перерахувала до бюджету 1,2 млрд євро податків з початку року (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підприємства SCM в першому півріччі 2022 року перерахували до державного бюджету близько 1,2 млрд євро податкових відрахувань, ставши найбільшим приватним платником податків в країні в умовах війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ріната Ахметову німецькому Tagesspiegel.

"Ситуація дуже складна. Я очікую істотне падіння обсягів виробництва і реалізації продукції, що позначиться і на економічних показниках країни, і на податкових надходженнях", - заявив Ахметов.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підприємства Ахметова передали на допомогу ЗСУ та гуманітарні програми 2,7 млрд грн.

Підприємства SCM закуповують Засоби індивідуального захисту для військовослужбовців, рації, тепловізори, дрони, автомобілі.

Фонд Ріната Ахметова реалізує програми гуманітарної допомоги населенню, забезпечуючи їх продуктами харчування, медикаментами та речами першої необхідності.

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