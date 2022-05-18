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SCM вимагатиме від Росії компенсації всіх збитків через військову агресію, - Ахметов

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Середа 18 травня 2022 11:38
SCM вимагатиме від Росії компенсації всіх збитків через військову агресію, - Ахметов Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Підприємства SCM пред'являть Російській Федерації вимоги щодо компенсації всіх збитків, заподіяних в результаті військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника SCM Ріната Ахметова в інтерв'ю італійському RAI.

"Ми обов'язково пред'явимо до Російської Федерації вимоги про повну компенсацію всіх збитків, завданих російською військовою агресією", - заявив бізнесмен.

За його словами, довоєнна капіталізація тільки металургійних заводів Маріуполя становила 10 млрд доларів плюс 1 млрд доларів у вигляді готової продукції і сировини.

В цілому ж, з початку повномасштабної війни, російська армія повністю або частково знищила десятки об'єктів промислової інфраструктури та енергетики.

"Капіталізація цих об'єктів до початку війни становила понад 20 млрд доларів США", - додав бізнесмен.

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Рінат Ахметов Російська Федерація Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
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