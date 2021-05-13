Рахункова палата виявила за 2020 рік бюджетних порушень на 26 млрд гривень

Рахункова палата у 2020 році виявила бюджетних порушень та недоліків на загальну суму 26, 258 млрд гривень. Обсяг перевірених коштів - 1 трлн 185 млрд гривень.

За даними прес-служби, аудитори перевірили 285 об’єктів, затверджено 48 звітів. Понад 71% (18,8 млрд грн) загального обсягу порушень та недоліків, виявлених Рахунковою палатою у 2020 році, припало на 7 аудитів.

Зокрема, вперше за всю історію незалежності проведений аудит Верховної ради. І вперше - аудит за рішенням парламенту щодо ефективності діяльності податкової, митної і фіскальної служб. Цей аудит показав, що держбюджет недоотримав у 2019 році - квітні 2020 року 52,8 млрд гривень

За результатами проведених аудитів Рахункова палата підготувала та надіслала 462 документи для відповідного реагування. У 2020 році за результатами 17 аудитів надіслано 21 повідомлення правоохоронним органам щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень. За результатами 10 контрольних заходів правоохоронними органами розпочато 22 досудові розслідування у кримінальних провадженнях.