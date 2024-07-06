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СБУ задержала экс-прокурора. Его объявили в розыск после громкой свадьбы во Львове

Украина, Суббота 06 июля 2024 15:24
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СБУ задержала экс-прокурора. Его объявили в розыск после громкой свадьбы во Львове Фото: СБУ задержала экс-прокурора Ростислава Ильницкого (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

СБУ задержала экс-прокурора, объявленного в розыск, и его тещу-адвоката, занимавшуюся схемами для уклонистов. Оба известны по скандалу с "элитной" свадьбой во Львове, состоявшейся в октябре 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, СБУ, Офис генпрокурора.

Как стало известно РБК-Украина, речь идет о бывшем прокуроре Ростиславе Ильницком, который попал в скандал после того, как на свою свадьбу с бывшей сотрудницей ГБР Роксоланой Москвой, потратил более миллиона долларов. Соответственно, его теща - это мать Роксоланы Москвы, Богдана Москва.

По данным источника, мероприятия проводились именно по адвокату, которая организовала схему для уклонистов. Уже во время обыска на чердаке нашли ее зятя. Им и оказался Ильницкий. Он почти год находился в розыске по подозрению в подделке документов.

Подробности дела: 1,5 млн гривен в ручной сумочке

Как свидетельствуют материалы дела, адвокат "работала" в составе преступной группы, к которой привлекла должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК региона, а также служащих ТЦК и СП Львовской области. По имеющимся данным, стоимость услуг злоумышленников составляла до 12 тыс. долларов с человека, а в общей сложности они успели "заработать" почти полмиллиона долларов.

Задержание Москвы и Ильницкого (t.me/pgo_gov_ua, t.me/SBUkr)

Схема действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей. Вместе с сообщниками адвокат способствовала уклончанам в обновлении военно-учетных данных в государственных реестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности.

Такая схема позволяла потенциальным призывникам незаконно пересечь границу Украины. Правоохранители задержали организатора схемы при получении первой части средств в размере 3500 долларов.

При обыске у фигурантки в ручной сумочке было обнаружено около 1,5 млн в гривневом эквиваленте. Кроме этого изъяты и черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции сообщили адвокату о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций

По данным Офиса генпрокурора, в настоящее время ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения почти 2 млн гривен залога.

"Громкая" свадьба

В начале октября 2023 года во Львове состоялась свадьба бывшего прокурора Ростислава Ильницкого с его невестой Роксоланой Москвой. Роксолана Москва оказалась бывшей работницей ГБР.

Бюджет мероприятия составил более миллиона долларов. Только торт обошелся молодоженам в 100 тысяч.

На ней выступали Полякова, Пономарев и DZIDZIO, а ведущим был Григорий Решетник. Уже в декабре 2023 года Ильницкого объявили в розыск.

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