СБУ призывают дополнительно проверить Жумадилова из-за российского паспорта жены

Ветеранское ОО "Вибачте, що живі" считает, что после того, как глава ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов признал, что посещал оккупированные территории, находясь на государственной должности, а также то, что его жена добровольно получила российский паспорт, дальнейшее пребывание чиновника в должности является проявлением пренебрежения к сотням тысяч украинских защитников.

В ОО отмечают, что чиновник сначала заявил, что полученный российский паспорт является "ничтожным", и никак не помешает ему работать в пользу ВСУ. Впоследствии чиновник заявил, что жена будет инициировать отказ от российского гражданства. А недавно Арсен Жумадилов сам признался журналистам, что посещал оккупированные территории, находясь на государственной службе - в Министерстве здравоохранения.

"Вызывает откровенное непонимание, каким образом господин Арсен Жумадилов вообще попал на должность, от которой зависит безопасность, качество и стабильность поставок ВСУ, и прошел спецпроверку, если такова имела место. Еще больше поражает уровень дерзости и цинизма чиновника, который уже после того, как он был разоблачен, вместо извинений и немедленной отставки, занимает позицию "да, у нас есть российский паспорт - и что?" - говорится в заявлении.

В заявлении ОО отмечается, что публичная позиция Жумадилова является пренебрежением к сотням тысяч защитников Украины.

"Каждый день украинцы гибнут за то, чтобы владельцы "ничтожных" российских паспортов не превратили Украину в "украинский федеральный округ" и не уничтожили украинскую нацию", - отмечается в заявлении.

В ветеранской организации убеждены, что чиновники, не считающие наличие российского паспорта препятствием для нахождения на ключевой государственной должности, не должны руководить государственными структурами.

По мнению ветеранов, такие люди, особенно во время пребывания на оккупированных территориях, являются "легитимными целями" для вербовки, шантажа и иного угрожающего государственной безопасности влияния со стороны российских спецслужб. В ОО "Вибачте, що живі" обращают внимание на то, что Жумадилов сам признал наличие такого влияния, заявив, что его жена получала паспорт под давлением и угрозами.

Ветераны также призывают СБУ начать расследование деятельности главы ГП "Государственный оператор тыла".

"Видим в пребывании Арсена Жумадилова в должности, от которой зависит обеспечение ВСУ, признаки преступления против национальной безопасности и обращаемся в Службу Безопасности Украины с заявлением о преступлении. И призываем наконец начать уголовное расследование деятельности господина Жумадилова и тех, кто согласовал его назначение", - говорится в заявлении общественной организации.