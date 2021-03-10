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СБУ затримала на хабарі високопосадовця НАН України

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 22:13
СБУ затримала на хабарі високопосадовця НАН України Фото: затримання чиновника НАН (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Служба безпеки України затримала на хабарі високопосадовця Національної академії наук. Він хотів за гроші віддати комерсанту приміщення в будівлі академії.

Про це повідомляє сайт СБУ.

За даними слідства, заступник директора одного з інститутів НАН вимагав від підприємця гроші з оренду нежитлового приміщення в інституті електродинаміки НАН у центрі Києва.

Правоохоронці зафіксували передачу чиновнику першої частини авансу і затримали його в кабінеті при отриманні другої частини хабара. Далі комерсант за умовами незаконного угоди про довгострокову оренду, повинен був сплачувати 50 тисяч гривень щокварталу

Чиновник підозрюється за ч.3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йдуть обшуки за місцем роботи.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року СБУ виявила збройовий схованку в приміщенні президії Національної академії аграрних наук. У ньому знайдено зброю, вибухівку та боєприпаси.

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