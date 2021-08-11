СБУ заблокувала створення псевдодержавного утворення у Мелітополі

Служба безпеки України (СБУ) запобігла новим спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації в південно-східних регіонах України. Зловмисники планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

Організатори фейкової "громади" закликали громадян не визнавати українські органи влади.

За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування обстановки в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори і обрали так званого "уповноваженого громадою".

Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:

печатки псевдодержавного утворення;

комп’ютерну техніку і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

Фото: СБУ заблокувала створення псевдодержави в Мелітополі (ssu.gov.ua)