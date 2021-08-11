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СБУ заблокувала створення псевдодержавного утворення у Мелітополі

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Середа 11 серпня 2021 12:11
СБУ заблокувала створення псевдодержавного утворення у Мелітополі Фото: СБУ в Мелітополі блокувала створення псевдодержави (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) запобігла новим спробам дестабілізації суспільно-політичної ситуації в південно-східних регіонах України. Зловмисники планували сформувати псевдодержавне утворення у Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Організатори фейкової "громади" закликали громадян не визнавати українські органи влади.

За даними слідства, декілька місцевих жителів планували створити фейкове самоврядування для розхитування обстановки в регіоні. Для цього вони провели фіктивні "установчі" збори і обрали так званого "уповноваженого громадою".

Щоб залучити до своїх лав "однодумців", зловмисники обіцяли їм звільнення від сплати податків, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:

  • печатки псевдодержавного утворення;
  • комп’ютерну техніку і документальні матеріали із доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності організаторів незаконних дій.

Фото: СБУ заблокувала створення псевдодержави в Мелітополі (ssu.gov.ua)

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Служба безпеки України Мелітополь
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