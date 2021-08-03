СБУ повернула в Мінінфраструктури держреєстр моряків після того, як його захопили рейдери

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ .

Кіберфахівці спецслужби допомагають відновити роботу відповідних сервісів і невдовзі "Електронний кабінет моряка" працюватиме у повному обсязі.

"СБУ зробила все, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків. Тобто, людям не треба буде давати по 3-8 тисячі доларів хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь-які схеми у майбутньому", - заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Зловмисники використовували цей ресурс для отримання "потоку" корупційних коштів, який сягав до 150 мільйонів доларів щороку.