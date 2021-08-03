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СБУ повернула в Мінінфраструктури держреєстр моряків після того, як його захопили рейдери

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Вівторок 03 серпня 2021 11:53
СБУ повернула в Мінінфраструктури держреєстр моряків після того, як його захопили рейдери Фото: СБУ повернула в Мінінфраструктури держреєстр моряків (ssu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Служба безпеки України (СБУ) повернула в Мінінфраструктури Державний реєстр моряків. Раніше його захопили рейдери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Кіберфахівці спецслужби допомагають відновити роботу відповідних сервісів і невдовзі "Електронний кабінет моряка" працюватиме у повному обсязі.

"СБУ зробила все, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків. Тобто, людям не треба буде давати по 3-8 тисячі доларів хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь-які схеми у майбутньому", - заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Зловмисники використовували цей ресурс для отримання "потоку" корупційних коштів, який сягав до 150 мільйонів доларів щороку.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила злочинну схему, пов’язану з сервісами для моряків, до схеми були залучені колишні та діючі службові особи, а також агенти.

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Служба безпеки України моряки
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