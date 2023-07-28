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СБУ и военные усилят защиту на севере Украины из-за "вагнеровцев" в Беларуси

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Украина, Пятница 28 июля 2023 11:52
СБУ и военные усилят защиту на севере Украины из-за "вагнеровцев" в Беларуси Фото: Илья Витюк и Сергей Наев (t.me/SBUkr)
Автор: Наталья Юрченко

На северной границе Украины усилят защиту из-за перекидывания боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларусь. Речь идет как о военных, так и об информационных угрозах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев и начальник Кибердепартамента СБУ Илья Витюк провели встречу, в ходе которой обсудили возможные угрозы на севере Украины.

СБУ сообщает о работе подконтрольных ЧВК "Вагнера" хакерских групп, так называемых "фабрик троллей" и пропагандистских медиа, которые враг активно использует для информационных и кибератак против Украины.

Наев и Витюк обсудили усиление защиты ВСУ к киберугрозам и повышение медиаграмотности населения приграничных областей.

Также руководители определили шаги по противодействию вражеским беспилотникам по использованию киберсредств, а также уничтожению российских средств РЭБ и РЭР.

"У подразделений СБУ и ВСУ уже достаточно опыта в противодействии военным, кибер и информационным угрозам государству. Поэтому врага ждут лишь неприятные сюрпризы", - говорится в сообщении.

Ситуация на границе

Следует отметить, что после освобождения областей на севере Украины российские войска продолжают активно обстреливать приграничные территории. Военные призывают жителей приграничных районов эвакуироваться.

Так, вчера, 27 июля, наши защитники отбили нападение российской ДРГ в Сумской области. Это уже не первая попытка россиян проникнуть в Украину.

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