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СБУ викрила вимагання грошей у власників столичного банку

Новини » Надзвичайні події    29.12.2018 - 09:57
СБУ викрила вимагання грошей у власників столичного банку
Фото: вилучені кошти (прес-служба СБУ)

Зловмисники вимагали 4,2 млн гривень в обмін на знищення компрометуючих даних

Співробітники Служби безпеки України викрили керівника псевдо-громадської організацій на вимаганні грошей з колишніх власників одного із київських банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.

Як зазначається, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники зареєстрували громадську організацію, створену нібито для захисту прав вкладників банку, у який було введено тимчасову адміністрацію. Тоді як насправді зловмисники планували через задіяння компромату повернути близьким родичам та, за певний відсоток, великим вкладникам банку, гроші які "зависли" на рахунках та депозитах установи.

"Ділки із залученням деяких співробітників банку протягом дев’яти місяців за допомогою спеціальних технічних засобів зняття інформації фіксували матеріали для шантажу колишніх власників. Співробітники СБ України задокументували факт вимагання засновником "громадської організації" 4,2 мільйонів гривень в обмін на знищення компрометуючих даних", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці затримали керівника ГО в одному із столичних офісів згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми неправомірної вигоди. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 189 та ст. 364 Кримінального кодексу України. 

СБУ викрила вимагання грошей у власників столичного банку

Фото: затриманий зловмисник (прес-служба СБУ)

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