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СБУ сообщила о подозрении блоггеру, придумавшему словосочетание "вежливые люди" в Крыму

Понедельник 03 июня 2024 18:10
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СБУ сообщила о подозрении блоггеру, придумавшему словосочетание "вежливые люди" в Крыму Фото: Борис Рожин (скриншот)
Автор: Наталья Кава

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении пропагандисту Борису Рожину, придумавшему словосочетание "вежливые люди". Этим словосочетанием он называл оккупационные группировки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По данным следствия, Рожин является одним из ключевых рупоров Кремля и публично поддерживает полномасштабную войну России против Украины. Он также призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продление массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.

Следователи выяснили, что фигурант начал публично поддерживать агрессора еще во время захвата Крыма, где проживал и зарабатывал фрилансингом. Позже он возглавил там оккупационное интернет-издание "голос Севастополя", распространяющее фейки о войне в Украине.

Отметим, что в 2022 году следователи СБУ сообщили Рожину о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Пока он скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Бердянске 5 мая на Пасху был ликвидирован местный коллаборант - сотрудник оккупационной исправительной колонии.

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