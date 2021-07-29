СБУ ліквідувала в Україні міжнародну банду, що збувала контрабандний кокаїн

Служба безпеки України (СБУ) викрила міжнародну банду, яка збувала контрабандний кокаїн та екстазі по всій території країни. Наркодилерів затримали на гарячому під час збуту чергової партії наркотиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

За оперативними даними, щомісячний прибуток міжнародної банди наркодилерів перевищував 3 млн гривень. В ході обшуків у лідера і двох учасників угруповання у них було вилучено:

майже 2 тисячі таблеток екстазі;

приблизно 0,5 кг кокаїну;

марки ЛСД;

понад 1 кг канабісу.

"Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить майже 2,5 млн гривень", - уточнили в СБУ.

В ході оперативних заходів було встановлено, що угруповання налагодило транснаціональний канал незаконного переправлення кокаїну, екстазі та психотропних ЛСД на територію України. Отриманий "товар" реалізовувався через власну розгалужену мережу банди.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: СБУ ліквідувала мережу збуту контрабандних наркотиків (ssu.gov.ua)