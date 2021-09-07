СБУ блокувала постачання метадону в окупований Донецьк

У Запорізькій області блокували канал контрабанди наркотиків в окупований російськими військами Донецьк. Зловмисники відправляли на окуповану територію метадон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України .

Організувала канал контрабанди, за даними СБУ, безробітна киянка, яка залучила до "справи" партнерку з окупованого Донецька. Наркотики на окуповану територію возили не через лінію розмежування, а через Росію.

Щомісяця зловмисники робили по декілька "посилок" в Донецьк, вартість кожної з яких становила майже 4 млн гривень. Наркотики ховали у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах, які переправляли спільникам в Росію під виглядом побутових посилок.

"Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення. З Росії "товар" через непідконтрольні ділянки кордону потрапляв до тимчасово окупованого Донецька. Там його фасували та реалізовували", - розповіли в СБУ.

СБУ у ході спецоперації затримала водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кілограма. Організаторку каналу також затримали, їй вже повідомили про підозру за двома статтями.

"Тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних осіб", - додали в службі.

Фото: СБУ блокувала канал контрабанди в ОРДО (ssu.gov.ua)