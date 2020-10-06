У збірній України виявили нові випадки зараження коронавірусом

Фото: Андрій Лунін (facebook.com/uafukraine)

Схоже, команда залишається лише з одним вратарем

У трьох представників збірної України виявили наявність коронавірусної інфекції. Позитивні результати ПЛР-тестів отримали два голкіпери команди Андрій Лунін та Юрій Паньків, а також шеф-кухар "синьо-жовтих" Любомир Тошич.

Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Троє інфікованих осіб ізольовані у своїх номерах готелю, де зупинилася збірна. Зазначається, у решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні.

Таким чином, єдиним воротарем, який залишається в розташуванні команди Шевченко на товариську гру з Францією, залишається Георгій Бущан.

Зазначається, що футболісти та тренери продовжують готуватися до передматчевого тренування, яке розпочнеться сьогодні на "Стад де Франс" о 20:00 за Києвом.

Нагадаємо, що наприкінці минулого тижня позитивні тести на коронавірус отримали воротар Андрій Пятов, півзахисник Тарас Степаненко та ще двоє співробітників "Шахтаря".

У зв'язку зі спалахом COVID-19 в розташування національної команди України не вирушили й інші гравці донецької команди.

Підопічні Андрія Шевченка проведуть товариський матч з Францією 7 жовтня, який стане підготовчим до поєдинків Ліги націй. 10 збірна України на НСК "Олімпійський" прийме Німеччину, а за три дні - Іспанію.