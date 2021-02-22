ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Збірна України вийшла на Євробаскет-2022 з першого місця, розгромивши Угорщину

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 20:35
Збірна України вийшла на Євробаскет-2022 з першого місця, розгромивши Угорщину Фото: українці змогли обіграти угорців з потрібним рахунком (fbu.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України з баскетболу в останньому матчі відбору на Євробаскет-2022 розгромила Угорщину - 97:63. Ця перемога дозволила українцям вийти на чемпіонат Європи з першого місця своєї групи.

Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.

Для того, щоб зайняти перше місце в групі Україні необхідна була перемога з перевагою в понад 25 очок. Таке перевагу підопічні Айнарса Багатскіса отримали вже в середині третьої чверті. До кінця матчу українці лише збільшили свою перевагу, здобувши у підсумку необхідну перемогу і перемогу в групі F.

Кращими у складі України стали В'ячеслав Бобров (19 очок, 4 підбирання, 3 передачі, 1 блок) і Олександр Мишула (18 очок, 6 з 11 триочкових, 6 підбирань і 2 передачі).

Варто відзначити, що в нашій групі відразу три команди набрали по 10 очок - Україна, Словенія та Угорщина. При цьому кожна з команд має в очних зустрічах по одній перемозі та одній поразці між собою. Таким чином, при розподілі місць враховувалася різниця закинутих і пропущених очок. В українців ця різниця виявилася кращою.

При цьому Словенія та Угорщина також на Євробаскет-2022 проходять.

Збірна України вийшла на Євробаскет-2022 з першого місця, розгромивши Угорщину

Зазначимо, фінальні матчі відбору на Євробаскет проти Словенії та Угорщини проводилися у форматі "міхура" - всі вони гралися в Києві.

Нагадаємо, в суботу Україна також обіграла Словенію у відборі на Євробаскет-2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Спорт баскетбол чемпионат Европы
NEWS
Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати
Україна в березні проіндексує пенсії: на скільки підвищать виплати
DAILY
Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Медіанагляд. Як в Україні хочуть регулювати ЗМІ