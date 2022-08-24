Збірна України поступилася Італії у відборі до ЧС-2023

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2023, кваліфікація, група L

Україна – Італія – 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)

Дебют краще вдався "синьо-жовтій" збірній, яка на старті повела 8:2. Італійці, однак, швидко вирівняли становище та почали конкурувати з українською збірною. Зрештою, перша 10-хвилинка завершилася миром.

У такому ж ключі розпочалася і друга чверть. Проте, українці змогли перехопити ініціативу та створили перед великою перервою комфортну перевагу з +11. Такий проміжний результат підопічні Айнарса Багатскіса показали завдяки трьом чинникам – виграним підбиранням, точність кидків і мінімум втрат.

А ось у третій чверті всі ці якості збірна України розгубила. "Синьо-жовті" не тільки вкрай швидко втратили гандикап, а й не зуміли втримати заданий Італією темп. Вибила партнерів із колії й травма Санона. Як наслідок, -5 пунктів для української команди.

У фінальний 10-хвилинці "допомогла" й суддівська бригада. Українців "посадили" на свисток і майже кожен суперечливий епізод трактувався на користь збірної Італії. Збився приціл, закульгала гра в обороні, тож за таких умов українська збірна зрівняти рахунок так і не змогла.

Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Святослав Михайлюк. Він набрав 11 очок, зробив 1 підбирань та оформив 2 передачі. Реабілітуватися за поразку оборонець "Торонто" та решта збірників спробують 27 серпня проти Ісландії.