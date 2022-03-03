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Збірна України подала запит на перенесення матчу плей-офф до ЧС-2022

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Четвер 03 березня 2022 21:23
Збірна України подала запит на перенесення матчу плей-офф до ЧС-2022 Фото: Збірна України (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу звернулася до УЄФА та ФІФА з проханням перенести поєдинок проти збірної Шотландії в плей-офф кваліфікації до Мундіалю в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Матч Шотландія – Україна в плей-офф кваліфікації можуть перенести. Раніше поєдинок був запланований на 24 березня.

Українська збірна через зупинку всіх внутрішніх змагань попросила перенести зустріч на пізніший термін. Ані УАФ, ані Шотландська футбольна асоціація наразі не прокоментували можливість перенесення поєдинку.

Переможець пари Шотландія – Україна 29 березня мав би зустрітися з тріумфатором дуелі Австрія – Уельс. Натомість уже на 1 квітня заплановане жеребкування ЧС-2022.

До слова, раніше УЄФА покарав Білорусь, зобов'язавши проводити всі міжнародні матчі на нейтральних полях.

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