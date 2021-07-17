ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Збив пішохода: стала відома причина аварії автобуса Київ-Вроцлав з 23 постраждалими

Новость на русском →
Субота 17 липня 2021 11:29
Збив пішохода: стала відома причина аварії автобуса Київ-Вроцлав з 23 постраждалими Фото: водій автобуса Київ-Вроцлав здійснив наїзд на пішохода (rv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Аварія пасажирського автобуса Київ-Вроцлав сталася людину, яка вийшла на проїжджу частину. Водій, уникаючи наїзду на пішохода, з’їхав у кювет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронці уточнили, що водій уникав наїзду на пішохода, який рухався проїзною частиною назустріч.

За кермом був 43-річний житель Хмельницької області. Він керував двоповерховим автобусом марки "Setra".

"Відомо, що в салоні окрім двох водіїв перебувало орієнтовно 58 пасажирів - жителів Рівненської, Львівської, Закарпатської областей та м. Київ. Внаслідок ДТП у цілому травмувалися 23 особи", - повідомили у поліції.

Пішохід та двоє пасажирів госпіталізовані у реанімаційне відділення, іще двоє перебувають у травматології Дубенської міської лікарні, 11 - із незначними травмами знаходяться у Радивилівській ЦРЛ.

Крім того, семеро пасажирів із різними травмами госпіталізовані у Бродівську центральну міську лікарню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Усі обставини автопригоди встановлюються.

Водночас, за даними рятувальників, в автобусі перебувало 40 людей, 16 із них постраждали.

Нагадаємо, вночі о 3:45 поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області сталася аварія за участі пасажирського автобусу. Він прямував за сполученням Київ-Вроцлав.

Читайте РБК-Україна в Google News
авария автобус
NEWS
Сьогодні сьомі роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо та на якому етапі суд
Сьогодні сьомі роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо та на якому етапі суд
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі